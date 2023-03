Pd: Bersani, ‘Se c’è apertura entro da militante, mi piacerebbe contribuire al programma’

Marzo 9, 2023

Roma, 8 mar (Adnkronos) – “Elly Schlein mi sta convincendo, il problema è quali sono i passi da fare adesso. Voglio essere sicuro che l’allargamento continui. Ci vuole un meccanismo per ridarci l’apertura, un partito può stare insieme se ognuno può far valere le proprie idee. E poi la costruzione del campo: continuo a predicare che il Pd non deve percepirsi come punto di equilibrio del sistema. Il Pd deve essere attivo per costruire un’alternativa. Se così fosse entrerei nel Pd, ma da militante”. Lo ha detto Pierluigi Bersani a Ratl 102.5.

“Elly Schlein rilancia il tesseramento. Siamo sicuri che nei circoli in Italia del Pd se uno bussa alla porta venga accolto? In questi anni si è creato un meccanismo di chiusura. C’era un partito che faceva fatica a guardare fuori da sé”, ha aggiunto l’ex segretario Pd spiegando: “Il ruolo di Bonaccini? Posso solo considerare che se lui fa il presidente e lei la segretaria avremmo due bolognesi al vertice, che dal punto campanilistico è molto importante. A me piacerebbe essere coinvolto sul programma, come militante esperto”.