Pd: Bettini, ‘Congresso povero e stanco, su Carta valori un pasticcio’

Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic (Adnkronos) – “È un congresso povero e stanco, perché non c’è coscienza dell’emergenza di fronte cui stiamo. Avremmo dovuto fare una discussione vera”. Lo ha detto Goffredo Bettini durante la presentazione del suo libro ‘A sinistra. Da capo’ sul sito del Fatto Quotidiano con Gianni Cuperlo.

“Siamo in una situazione paradossale, abbiamo un comitato costituito per funzioni e prefunzioni che sarebbe dovuto essere innovativo e moderno. Non è un inizio brillante. E poi c’è confusione sugli step, che si sovrappongono. La carta dei valori mi sembra un pasticcio e sarà definita dopo l’esplicitazione delle piattaforme dei candidati”, ha spiegato il dirigente del Pd.

“Castagnetti ha fatto bene a fare la sua iniziativa. Questo comitato dovrebbe costruire un documento che avviene dopo la discussione politica che già si sta facendo -ha proseguito Bettini-. Sono d’accordo con Cuperlo sulla sua preoccupazione. Non so come andrà a finire la vicenda della sua candidatura, ma certamente la sinistra ha bisogno di una presenza più diretta per tenere vivo un certo punto di vista. Mi auguro di avere a gennaio un momento in cui le intelligenze migliori della sinistra si possano confrontare”.