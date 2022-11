Pd: Bettini, ‘contro le correnti quelli che dalle correnti hanno avuto posizioni di potere’

Novembre 28, 2022

Roma, 28 nov (Adnkronos) – “Oggi si dice non servono le correnti. Io ci sbatto la testa. Ora quelli che sono contro le correnti sono quelli che se le sono fatte tutte e ogni volta hanno avuto posizioni istituzionali e di potere, mi va benissimo. Ma il punto è che cinque anni fa io dissi così non regge, dicevo di fare delle aree di pensiero e poi creiamo le condizioni in cui siano gli iscritti a decidere”. Lo ha detto Goffredo Bettini presentando il suo libro a Pesaro con Matteo Ricci, Brando Benifei, Miche Emiliano.