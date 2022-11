Novembre 6, 2022

Roma, 6 nov (Adnkronos) – “Io sono per ricostruire una maggioranza nel Pd che va dai cattolici democratici alla sinistra: Orlando, Provenzano e tanti altri compagni che fanno questa battaglia da tempo. Questi sento come più vicini compagni di strada, con il cattolicesimo democratico che ha governato insieme a Conte, e bene. Penso a Franceschini”. Lo ha detto Goffredo Battini a Mezz’ora in più.