Pd: Bettini, ‘sostenuto rapporto con M5s ma ora fase nuova, sinistra faccia sinistra’

Novembre 6, 2022

Roma, 6 nov (Adnkronos) – Con questa destra “ci dobbiamo preparare a una risposta di fondo. In questo momento mi interessano meno le alleanze. Ho sostenuto il rapporto con il M5s, anche pagando un prezzo. Abbiamo governato insieme, abbiamo fatto del bene all’Italia ma adesso siamo in una fase totalmente nuova in cui la sinistra deve fare la sinistra. Deve riprendere la sua visione, perduta, di capovolgere i rapporti tra chi sta sotto e sopra. E’ la sua missione”. Lo ha detto Goffredo Bettini a Mezz’ora in più.