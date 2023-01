Pd: Bindi, ‘regole? Candidati dicano se vogliono riformarlo o rifondarlo’

Gennaio 15, 2023

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Quello che impressiona in questa fase” congressuale “è che si discuta di regole e di voto online ma non si ha il coraggio di dire ai candidati se questo Pd hanno intenzione di riformarlo o rifondarlo. E se lo rifondano che partito vogliono fare? Da che parte vogliono stare? In nome dell’unità, che è un valore sacrosanto, si rischia ancora una volta di non fare alcuna scelta”. A mettere in guardia, intervenendo in ‘In mezz’ora in più’ su Rai3, è Rosy Bindi.

“Io so che senza il Pd non si fa la sinistra in Italia, ma se il Pd non fa una scelta – afferma ancora Bindi – io credo si dovrà attrezzare, questa maggioranza, per farsi opposizione, come peraltro mi pare stia riuscendo”.