Pd: Bindi, ‘Schlein? Ne penso bene, sono fiduciosa, addio Fioroni una stranezza’

Febbraio 27, 2023

Roma, 27 feb (Adnkronos) – “La prima cosa che dovrebbe fare Schlein dovrebbe essere andare a Crotone dov’è avvenuta la terribile strage di migranti”. Lo ha detto Rosy Bindi a Un giorno da Pecora, su Radio1.

Della nuova leader Pd “non mi piace il silenzio sulla guerra in Ucrania. Sarò molto attenta su questo tema. Dovrebbe dire parole chiare a riguardo, in gioco c’è un nuovo assetto mondiale”, ha spiegato ancora la Bindi aggiungendo: “Sono fiduciosa, della nuova segretaria penso bene. E comunque l’elezione di Schlein chiude definitivamente la fase del renzismo senza però cancellare la costante ricerca di un leader da parte del partito”.

Beppe Fioroni ha appena detto addio al Pd perché, a suo avviso, non ci sarebbe spazio per i cattolici, lei cosa ne pensa? “Invocare questa categoria per collocarsi in una posizione moderata oggi mi sembra una stranezza”, ha risposto Bindi.