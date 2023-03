Marzo 16, 2023

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Il tavolo di coordinamento permanente delle opposizioni proposto dalla Segretaria Schlein oggi al congresso di Rimini della Cgil è un’ottima proposta per poterci confrontare e incalzare il governo in Parlamento e nel Paese con maggior forza, a partire da un tema su cui c’è un’evidente convergenza come il salario minimo”. Così Francesco Boccia, senatore Pd, in diretta a Sky Economia, su Sky Tg24.