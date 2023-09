Pd: Boccia, ‘chi è andato via ha sempre avuto torto, tutti in lista alle europee’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set (Adnkronos) – “Ieri Schlein ha detto parole chiare sulla natura pluralista del Pd. Io sto a questo. E aggiungo che tutti quelli che negli ultimi anni sono andati via hanno sempre avuto torto, lo dice la storia. E poi dal giorno dopo il congresso si sono iscritte 30mila persone nuove: varranno un po’ di più dei 31 di Genova, o no?”. Lo dice Francesco Boccia a ‘Repubblica’.

“Il Pd è tornato empatico, abbiamo ristabilito una connessione sentimentale con il nostro popolo. Basta per vincere le elezioni? No. Per aprire una fase politica nuova sì, e sta avvenendo”, spiega il presidente dei senatori del Pd.

“Il primo sondaggio vero saranno le Europee. E mi auguro che di qui al 9 giugno 2024, quando si voterà, vogliano tutti combattere anima e corpo contro la destra. Anzi, mi piacerebbe che l’intera classe dirigente del Pd si candidasse in prima persona per vincere. Se me lo chiedono, io lo faccio. E vorrei che lo dicessero tutti”, dice ancora Boccia.