Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Ogni tanto ho la sensazione che chi ha qualche anno in più, tende a pensare di sapere come va il mondo invece il mondo cambia continuamente. Proprio per la bellezza di questo congresso, a maggior ragione, chi ha più esperienza si metta al servizio, ci si mette a bordo campo e si corre quando si viene chiamati a dare una mano”. Così Francesco Boccia a Radio Immagina.