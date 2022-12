Pd: Boccia, ‘con Schlein tornerà alleanza con M5S, Terzo Polo decida con chi stare’

Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Fuori dal perimetro del centrosinistra, in cui il Movimento di Conte è ormai collocato, c’è solo la destra. È un dato con cui fare i conti. Dopo il congresso noi ridiventeremo il primo partito e siccome vogliamo battere Meloni torneremo ad allearci. Schlein ha le carte in regola per guidare questo processo. L’impegno di tanti che hanno un percorso diverso dal suo può rassicurare chi guarda al Pd ma fatica a fidarsi”. Lo lo dice Francesco Boccia, coordinatore della mozione di Elly Schlein, in un’intervista a ‘La Repubblica’.

“Io credo che sia obbligatorio unire le forze. Calenda e Renzi -aggiunge- devono decidere se sono interlocutori della destra o del centrosinistra. Nei territori le alleanze larghe si fanno dal 2020, abbiamo vinto ovunque”.