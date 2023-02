Pd: Boccia, ‘partito amministratori non è linea politica, con Schlein sarà dei militanti’

Febbraio 20, 2023

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Non credo che rappresentare il Pd come il partito degli amministratori equivalga a una linea politica con un’anima. Il Pd è sempre stato guidato da amministratori: Veltroni, Renzi, Zingaretti, Bersani”. Così Francesco Boccia, senatore Pd e coordinatore politico della mozione Schlein al Congresso, in diretta a Radio Immagina.

“Io non penso che la stella polare del partito debba essere quella di definirsi partito degli amministratori. Parliamo di contenuti non di persone. Siamo tutti stati amministratori, fa parte della gavetta di molti di noi e va benissimo, ma il partito, se proprio dev’essere di qualcuno, è dei militanti e con una chiara linea politica che allarga e unisce la sinistra”.

“La mozione di Elly Schlein ‘Parte da noi’ ha queste caratteristiche e lo racconteremo in ogni strada fino a sabato sera, così come abbiamo fatto nei circoli in queste settimane. Chiunque vincerà domenica poi dovremmo essere uniti e sostenere chi vincerà, auspicando rispetto per le idee di tutti”.