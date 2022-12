Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic (Adnkronos) – “Leggiamo di richieste di anticipazione, fare le primarie a gennaio, significa non avere rispetto per gli iscritti perché significherebbe cancellare il voto degli iscritti e noi siamo un’associazione, non un partito padronale”. Lo ha detto Francesco Boccia a ‘Domani è un altro giorno’ su RaiUno.