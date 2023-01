Pd: Boldrini, ‘Manifesto strumento per coinvolgere giovani e costruire comunità’

Gennaio 20, 2023

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Ho partecipato alle attività del comitato costituente del nuovo Pd. Non ho mai avuto la sensazione di perdere tempo né che questi incontri fossero un esercizio inutile. Al contrario. Sono state discussioni approfondite sulla visione del mondo, del Paese e sui principi attorno ai quali si ritrova una comunità progressista”. Così Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico.

“La ‘carta dei valori’ deve essere fonte di ispirazione, in particolare per i ragazzi e le ragazze, uno strumento di aggregazione e coinvolgimento. È il momento di fare la propria parte e partecipare attivamente a questo processo, per realizzare una nuova forza politica con una chiara identità europeista, laburista, ambientalista, femminista e pacifista, che sia il principale argine e alternativa alla destra peggiore di sempre. Andiamo avanti, con coraggio e determinazione”.