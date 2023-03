Pd: Boldrini, ‘mio impegno in direzione per sostenere linea politica primarie’

Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Una bella giornata: oggi l’Assemblea del Pd ha proclamato Elly Schlein nuova segretaria e l’entusiasmo in sala si è fatto sentire. Il voto alle primarie è stato un evento di grandissima portata. Un’onda di partecipazione e speranza oggi ci chiede innanzitutto una cosa: cambiamento. E per questo ha vinto Elly Schlein. Qual è a questo punto il nostro primo dovere? È quello di non deludere questa fiducia nei nostri confronti”. Ad affermarlo in una nota Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico.

“Noi dobbiamo essere uniti – prosegue – perché l’avversario è fuori di noi e non tra noi. E questo va fatto con intelligenza, non può e non deve avvenire a scapito della chiarezza della linea politica che ha prevalso alle primarie. Una linea che in nessun modo può essere definita di vecchia sinistra perché è al contrario è profondamente contemporanea e innovativa, si fonda sulle grandi contraddizioni dell’epoca che viviamo: le diseguaglianze sociali, di genere, territoriali e generazionali; la sfida ambientale, il lavoro dignitoso e non precario, il futuro dell’Europa, la pace, la trasformazione digitale”.

“Questa linea politica non può essere risucchiata in un tran tran quotidiano o affidata ad estenuanti trattative tra correnti. Le differenze interne al partito devono saper convivere e confrontarsi in modo limpido e aperto. Ci vuole coraggio per cambiare gli assetti consolidati di un partito ed Elly ha dimostrato di averlo questo coraggio. Ma non può farcela da sola, lo ha detto lei per prima. Non è solo la sua ma è anche la nostra sfida. Aiutarla anche a tenere ferma la linea politica che democraticamente ha prevalso. Il mio impegno, come neo iscritta al Pd e componente della nuova Direzione Nazionale, seguirà questa rotta”, conclude.