Pd: Boldrini, ‘vince Schlein, nome? Magari nuovo partito progressista’

Febbraio 20, 2023

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Personalmente sono favorevole al cambio del nome del Pd. La parola democratica è bella, così come i termini lavoro, femminista e socialista. E’ imprescindibile però che si costruisca un partito radicalmente progressista, che guarda al futuro. Nuovo partito progressista? Ci sarà tempo per riflettere, e poi diamo lavoro ai creativi…”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico. Sull’esito delle primarie del Pd, Boldrini ha aggiunto: “Vincerà senza dubbio Elly Schlein, e vincerà bene, in modo consistente”.