Pd: Bonaccin, ‘da salario minimo a stipendi adeguati, lavoro è nostra priorità’

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Il lavoro è la nostra priorità: costruiamo il partito laburista che serve al Paese per rimettere al centro il diritto a un lavoro sicuro, meno precario e con stipendi adeguati. Tanto più adesso, con l’inflazione che corre e riduce il potere d’acquisto delle famiglie”. Lo scrive Stefano Bonaccini su Fb lanciando una serie di proposte, e impegni se sarà eletto segretario del Pd, sul tema del lavoro.

“Il lavoro è dignità, ma in Italia è troppo spesso povero, precario e insicuro. E il nostro Paese è fanalino di coda nell’Unione europea per l’adeguamento degli stipendi negli ultimi 30 anni. Il nostro compito è sostenere chi lavora e le aziende serie che creano occupazione buona e ben retribuita”.

“Per questo motivo, se sarò eletto segretario il Pd si impegnerà per: sostenere fiscalmente i rinnovi contrattuali per adeguare gli stipendi all’inflazione; ridurre il costo del lavoro per avere buste paga più pesanti; rendere il lavoro stabile più vantaggioso di quello precario; rafforzare l’apprendistato come canale principale d’accesso al lavoro; estendere diritti e tutele anche delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi; approvare una legge sulla rappresentanza sindacale; dare pieno valore legale ai contratti collettivi di lavoro; approvare una legge sul salario minimo legale per chi non ha copertura contrattuale; rafforzare la lotta allo sfruttamento e al caporalato, così come la protezione delle persone”.