Pd: Bonaccini, ’21-22 luglio a Cesena, non disperdere ‘energia popolare”**

Giugno 22, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Carissima, carissimo, voglio raccogliere l’appello di quanti ci hanno chiesto di non disperdere l”Energia popolare’ che abbiamo messo nel congresso e farla vivere pienamente nel Pd”. Si legge nell’invito invitato dal presidente dem, Stefano Bonaccini, ai delegati della sua mozione eletti all’assemblea Pd a cui da appuntamento il 21 e 22 luglio a Cesena.

“Se ho accettato volentieri di essere il Presidente del nostro partito -scrive Bonaccini- è perchè sento, come tanti, una duplice responsabilità: quella di far vivere nel confronto democratico quel pluralismo di culture, idee e proposte che solo può garantire piena cittadinanza a tutte e tutti; e al tempo stesso quella di ricercare la sintesi che rinnova la vocazione maggioritaria con cui il Pd lo abbiamo fondato”.

“È con questo spirito e con questo obiettivo che ti propongo di trovarci a Cesena, il prossimo 21 e 22 luglio. Un luogo simbolo dell’Emilia-Romagna colpita dall’alluvione di maggio, ma anche una città in prima linea nel buon governo del Pd e di un centrosinistra nuovo che insieme dobbiamo costruire per diventare un’alternativa credibile a questa destra. Sarà anche il nostro contributo per sostenere la ricostruzione della Romagna”. E conclude Bonaccini rivolto ai delegati: “Ti chiedo già di segnarti l’appuntamento in agenda e far girare questo invito tra militanti, iscritti ed elettori che ritieni possono essere interessati a confrontarsi con noi. Nei prossimi giorni invieremo tutte le indicazioni operative”.