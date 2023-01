Pd: Bonaccini, ‘a Milano due giorni di persone, confronti e anche musica e ospiti a sorpresa’

Gennaio 25, 2023

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Le nostre proposte per costruire un nuovo Pd e un progetto per il Paese alternativo a quello della destra. Ne parliamo insieme questo fine settimana al Talent Garden di Milano. Due giorni per ascoltare le vostre idee, in cui a essere protagonisti sarete voi: le vostre esperienze, le vostre testimonianze, i vostri bisogni, i vostri sogni”. Così Stefano Bonaccini su Instagram.”Due giorni di persone, confronti, partecipazione. Ma anche di musica e ospiti a sorpresa. E di tanto altro”.