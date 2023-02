Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb (Adnkronos) – “Non abbiamo l’assillo delle alleanze, le prime elezioni sono le europee e si vota con il proporzionale puro. Questo ci da un po’ di tempo per rigenerare il Pd, io vorrei riscoprire la vocazione maggioritaria con alleanze non per battere l’avversario ma per un programma condiviso”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Tg1 Mattina.