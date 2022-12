Dicembre 7, 2022

Roma, 7 dic (Adnkronos) – La vocazione maggioritaria è un obiettivo? “Assolutamente sì, per un motivo. Non perché siamo auto sufficienti, il Pd da solo non le può vincere le elezioni. Ma con un grande Pd a vocazione maggioritaria, con una cultura di governo anche quando sta all’opposizione, si può costruire un nuovo centrosinistra di cui il Pd può essere perno”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Agorà.