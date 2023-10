Pd: Bonaccini, ‘bene Schlein su piazza, piattaforma snella su sanità, lavoro e crescita’

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Partiamo quindi dal Paese e da noi: molto bene la manifestazione dell’11 novembre. Molto bene per le parole chiare che hai usato Elly e perché non andiamo solo a manifestazioni di altri. Serve una proposta del Pd, autonoma, su cui chiamare a raccolta la società o parte di essa, premessa per una mobilitazione nel Paese, anche assieme ad altre opposizioni”. Così Stefano Bonaccini alla Direzione del Pd. “Serve una piattaforma chiara e snella, non un’analisi della società”. Bonaccini individua tre punti: sanità pubblica, lavoro e crescita.