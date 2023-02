Pd: Bonaccini, ‘candidati scelti con primarie, no da 4 capi corrente a Roma’

Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Io non ho mai fatto parte di una corrente. Negli anni le correnti sono diventate un elemento di divisione e cristallizzate per cui anche nella selezione della candidature sono andati avanti i migliori. Io di un sistema di correnti così non so che farmene”. Così Stefano Bonaccini nel filo diretto a Radio Immagina.

“Se divento segretario, la prossima volta tutti i dirigenti si candidano nel collegio uninominale. E poi garantisco che i candidati al Parlamento, se non cambiano la legge elettorale, li scelgono i nostri elettori con le primarie. Se sbagliamo candidati, sbagliamo tutti insieme e non, come accaduto, che scelgono quattro capicorrente chiusi in una stanza a Roma”.