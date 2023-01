Gennaio 17, 2023

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Chiunque diventi segretario non avrà davanti momenti facili, ci sarà da lottare. Io ho parlato di possibile traversata nel deserto. Ma adesso abbiamo un po’ di anni davanti, la destra ha vinto nettamente e governerà e quindi c’è tutto il tempo per rilanciare. La prima prova nazionale saranno le europee che è un’elezione proporzionali e lì non parli neanche di alleanze”. Così Stefano Bonaccini a margine della visita allo stabilimento Varnelli a Muccia.