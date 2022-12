Dicembre 23, 2022

Roma, 23 dic (Adnkronos) – “La classe dirigente che ha governato il partito fino a oggi viene da troppe sconfitte o non vittorie, è giusto che si sieda un pò in panchina. Abbiamo bisogno di dire, quando si tornerà al voto alle politiche, che vogliamo tornare al governo del Paese non perchè abbiamo vinto le elezioni su Twitter ma perchè abbiamo vinto le elezioni”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Rainews24.