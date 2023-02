Pd: Bonaccini, ‘con me segretario uscirà da Ztl’

Febbraio 22, 2023

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Assolutamente sì”. Stefano Bonaccini risponde così Radio New Sound Level a chi gli chiede se con lui segretario il Pd uscirà dalla Ztl. “Con Stefano Bonaccini segretario sarà un Partito Democratico molto più popolare, molto più vicino alle persone, per esempio nei luoghi dove le persone vivono, lavorano, studiano”.

“Un Partito democratico con un nuovo gruppo dirigente perché quelli che hanno costituito la direzione e la segreteria del Partito democratico nazionale, hanno sempre perso, quindi è naturale sostituirli. Non è un caso che sostengono praticamente tutti o quasi la Schlein”.

“Se tra i dirigenti cambierò anche i presidenti dei gruppi parlamentari magari coinvolgendo la Schlein per un ruolo? Quello si discute con i gruppi parlamentari che hanno una loro autonomia per definizione. Io quando dico gruppo dirigenti parlo di chi ha diretto il partito in questi anni, credo di esser stato abbastanza chiaro, e non è un caso che stanno praticamente tutti dall’altra parte o quasi”.