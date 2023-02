Pd: Bonaccini, ‘Conte e Calenda se lo mettano in testa, senza di noi non c’è alternativa’

Febbraio 15, 2023

Roma, 15 feb (Adnkronos) – “Queste elezioni dimostrano che senza il Pd non ci può essere alternativa alla destra, Conte e Calenda se lo mettano in testa. Noi da soli non bastiamo, ma senza di noi è impossibile mettersi a discutere”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Coffee break parlando delle alleanze.

“Bisogna avere un progetto per l’Italia, anche con sfumature e differenze, decidere 10 cose prioritarie su cui si investire per una alternativa alla destra”, ha spiegato il candidato alla segreteria dem.