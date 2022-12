Pd: Bonaccini, ‘correnti un problema se dividono, guai a cambiare Carta valori’

Dicembre 7, 2022

Roma, 7 dic (Adnkronos) – Le correnti sono un problema del Pd? “Anche, ma non in quanto tali. Se vogliamo essere un grande partito quando esprimono idee sono solo utili per un partito plurale”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Agorà.

“Vedo chi vuole cancellare le ragioni per cui è nato il Pd nel 2007 e 2008, io le ritrovo tutte. Guai ad abbandonare l’idea di far stare insieme i riformismi -ha aggiunto-. Le correnti sono diventate qualcosa che hanno creato più divisioni e espresso più chi era fedele al capo corrente che meritevole. Io voglio cambiare tutto questo”.