Roma, 22 dic (Adnkronos) – “Sono valide le nostre ragioni di 15 anni fa? Anche nome e simbolo, non ho tabù, dipendono da questa risposta o è solo tattica e marketing, una cosa di forma e non di sostanza. La mia risposta è sì, non per orgoglio o appartenenza ma perchè costruire una grande forza riformista e progressista, europea, risponde all’interesse nazionale”. Lo ha detto Stefano Bonaccini nel suo intervento all’incontro al Nazareno.