Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic (Adnkronos) – Anticipare la data delle primarie del Pd? “Ormai abbiamo già preso delle decisioni, è un percorso già intrapresa. In Lombardia e Lazio saremo concentrati sulle regionali. Quello che credo è che una volta eletto il nuovo segretario e costituiti i nuovi gruppi, in futuro avremo bisogno di tempi più rapidi perchè non possiamo metterci sei mesi per scegliere il segretario”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a SkyTg24.