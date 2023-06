Pd: Bonaccini, ‘dobbiamo esser forza trainante, mai metterci a rimorchio’**

Giugno 19, 2023

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Credo sia venuto il tempo davvero di avere una nostra mobilitazione. Non ho niente in contrario a partecipare a quelle altrui (il 24 sarò in piazza alla mobilitazione della Cgil e di altri in difesa della sanità pubblica) laddove vi sia una ragionevole convergenza sui contenuti, ma noi dobbiamo essere la forza trainante, mai metterci a rimorchio. Per questo dobbiamo assumere un’iniziativa come Partito Democratico. E condivido le proposte che hai avanzato oggi”. Così Stefano Bonaccini rivolgendosi a Elly Schlein in Direzione Pd.