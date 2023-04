Pd: Bonaccini, ‘Elly eletta da poco diamole tempo, errori in questa fase non ne ha compiuti’

Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr (Adnkronos) – “Credo che la nuova segretaria aveva il diritto-dovere di comporre la segreteria esercitando la sua facoltà di scegliere, e le riconosco anche la comprensibile volontà di aprirla a persone che per la prima volta si cimentassero con ruoli di prima responsabilità. Giudicare adesso sarebbe un pre-giudizio, e dunque non voglio farlo. Un giudizio compiuto lo potremo dare solo dopo un po’ di tempo e di lavoro”. Lo dice Stefano Bonaccini a ‘The Post Internazionale -Tpi’.

“Alla richiesta di condividere una gestione unitaria ho aderito con convinzione, perché quando prendi la maggioranza assoluta dei voti degli iscritti e quasi la metà dei voti degli elettori delle primarie non puoi fare lo spettatore, ma devi provare invece a dare una mano -ha spiegato il presidente del Pd-. Sono convito che è quello che si aspettano i nostri iscritti ed elettori. Elly è stata eletta soltanto due mesi fa e la nuova segreteria è insediata da pochi giorni. Diamole il tempo di poter lavorare a pieno regime. Dal mio punto di vista errori in questa prima fase non ne ha compiuti”.

“Non mi sento né minoranza, né opposizione, l’ho chiarito fin da subito alla prima assemblea nazionale nella quale sono stato eletto presidente del Pd. La segretaria ha tenuto conto di alcune mie proposte, di altre no. Come è normale che sia, peraltro”, ha aggiunto Bonaccini sottolineando tra le altre cose: “La segreteria è stata nominata pochi giorni fa e la direzione si sta insediando. Più che fare bilanci, è il momento di costruire una piattaforma programmatica alternativa a quella della destra, sui problemi reali degli italiani”.