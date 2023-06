Pd: Bonaccini, ‘evitare deriva minoritaria, cultura di governo anche a opposizione’**

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Deriva minoritaria? Va evitata. La vocazione maggioritaria non è fa re da soli, ma avere una cultura di governo e bisogna averla anche stando all’opposizione costruendo un’alternativa in cui non solo di critica ma accanto di mette sempre anche la proposta”. Così Stefano Bonaccini a Oggi è un altro giorno su Rai1.

Questo sta avvenendo ora nel Pd? “Abbiamo una segretaria che sta lì da tre mesi… Però occorre lavorare per evitare una deriva minoritaria che ci metta in un angolo quando invece dobbiamo costruire un campo molto più largo”.