Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Se non si vince o si perde è giusto che chi è stato protagonista in ruoli di dirigente possa andare anche in panchina. E’ giusto ci sia una nuova classe dirigente, dopo tante sconfitte ci mancherebbe altro che rimanessero sempre gli stessi a guidare il partito”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Tagadà, su La7.