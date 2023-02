Febbraio 16, 2023

Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Ho apprezzato l’apertura di Calenda di stamattina, spero che anche Conte possa dire cosa ne pensa, per trovare alcuni temi per dar forma a una opposizione che non può vedere tre opposizioni ognuno per se”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Forrest, su Radiouno.