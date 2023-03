Pd: Bonaccini, ‘identità? Lavoro, sanità e scuola pubblica, ambiente e diritti’

Marzo 13, 2023

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Quale sarà la nuova identità del Pd? “Un grande partito laburista. Il lavoro centro, per sostenere lavoro buono, contrastare quello precario, sostenere le imprese che assumono e investono e poi la difesa della scuola e della sanità pubblica, mentre c’è un governo che taglia su scuole e sanità pubblica. E l’ambiente: investimenti sulle energie rinnovabili come se come non ci fosse un domani, altrimenti per nostri figli e nostri nipoti un domani non ci sarà. E poi i diritti civili sempre abbinati a quelli sociali”. Così Stefano Bonaccini a ‘5 minuti’ su Rai1.