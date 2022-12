Pd: Bonaccini, ‘il 10 da Bari parte tour in 100 città’**

Dicembre 3, 2022

Roma, 3 dic (Adnkronos) – “Partiremo il 10 da Bari per un tour in giro per l’Italia, almeno in 100 città, comuni, piazze. Non solo capoluoghi”. Lo ha annunciato Stefano Bonaccini, a Firenze con Dario Nardella, a proposito del congresso Pd.