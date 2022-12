Pd: Bonaccini, ‘il Padel mi piace anche, ma il problema non è il nome’

Dicembre 13, 2022

Roma, 13 dic (Adnkronos) – “Mi piace molto il tennis e anche il padel ma il Pd deve essere un nuovo partito laburista con i lavori al centro. Dico lavori perchè non c’è solo il tema della precarietà ma anche le partite Iva e i liberi professionisti, lasciati alla destra come fossero tutti evasori fiscali o ricchi”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Tg1 mattina a proposito della discussione sul nome del Pd e la proposta di aggiungere il lavoro al nome creando l’acronimo PaDel.

“Non credo che il problema sia il nome. Non credo che ci votano o che non ci abbiano votato perchè ci chiamiamo Pd ma per le politiche che sappiamo fare. Mi interessa di più la sostanza”, ha aggiunto il candidato alla segreteria.