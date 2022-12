Dicembre 7, 2022

Roma, 7 dic (Adnkronos) – L’accusa di essere renziano nasce da “un dibattito surreale. Renzi vinse il congresso con oltre il 70% dei voti, in gran parte lo scelsero nel 2014. Poi è andato in un altro partito, per me sbagliando. Io sono sempre rimasto nel Pd. Vorrei essere giudicato per quello che faccio e dico, non perchè mi viene assegnato un cognome degli altri”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Agorà.