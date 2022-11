Novembre 21, 2022

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Mi pare che sia Renzi e Calenda da un lato, sia Giuseppe Conte dall’altro, non abbiano dato un gran contributo a battere Meloni e la destra. Andare da soli è una scelta legittima, ma è stato il più grande aiuto a vincere contro la destra”. Così Stefano Bonaccini a L’Aria che Tira su La7. “Io vorrei che Terzo Polo e M5S spieghino all’Italia cosa vogliono fare dei loro voti. Tenerli in cassaforte e far vincere la destra?”.