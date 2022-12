Dicembre 7, 2022

Roma, 7 dic (Adnkronos) – “Posso garantire competenza e esperienza” e garantisco anche rinnovamento. Non ho mai fatto parte del gruppo dirigente nazionale se non per sei mesi. Abbiamo bisogno di una svolta, una nuova classe dirigente. Non è un problema solo generazionale, abbiamo bisogno di dare il senso di un Pd rigenerato, un partito che deve far ritrovare l’orgoglio di poter dire voto Pd, sono iscritto al Pd”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a ‘Agorà’, su Raitre.