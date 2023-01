Pd: Bonaccini, ‘mi auguro intesa, da marziani spaccarsi su regole’**

Gennaio 11, 2023

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Io davvero sono abbastanza sorpreso che si sia dovuto rinviare la direzione per trovare un accordo. Io mi auguro che volontà e buon senso portino a evitare una conta e una spaccatura in Direzione”. Così Stefano Bonaccini a margine del congresso della Cgil a Modena.

“Rischiamo di essere individuati come marziani se ci spacchiamo sulle regole. Io vorrei che cominciassimo a discutere, per riportare la gente a votare Pd, di sanità, scuola, lavoro, ambiente. Noi dobbiamo parlare dei problemi dei cittadini e non regole interne al Pd, che avevamo già cambiato” peraltro “e su cui mi auguro stasera si arrivi a un accordo”.