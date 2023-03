Pd: Bonaccini, ‘mi metto a disposizione per dare una mano e unire’

Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Diamo tutti una mano nel grande lavoro che ci aspetta. Così come la sconfitta non è nella responsabilità di una persona sola, le vittorie arrivano se tanti lavorano allo stesso obiettivo”. Lo ha detto Stefano Bonaccini alla Assemblea del Pd.

“Ho accettato questo ruolo con questo spirito, il Pd è casa mia, questa è la mia comunità, non mi sento in minoranza o all’opposizione, il successo di questo partito mi e ci riguarda tutti allo stesso modo -ha spiegato Bonaccini-. Possiamo aver opinioni differenti ma le faremo vivere nel confronto aperto negli organismi dirigenti come elemento essenziale di un partito grande, plurale e democratico”.

“Da oggi mi metto a disposizione per dare una mano in questa direzione, per unire in un confronto franco, leale e costruttivo”, ha sottolineato Bonaccini.