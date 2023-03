Marzo 13, 2023

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Voglio andare a raccogliere le firme per una petizione popolare a sostegno del salario minimo”. Così Stefano Bonaccini a Metropolis, il web talk del gruppo Gedi. “Ho molto apprezzato che Elly sia partita da quei temi perchè penso che su quelli si possano unire le opposizioni per ripartire. Io sono a disposizione per dare una mano il più possibile”.