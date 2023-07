Luglio 22, 2023

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Noi qui non fondiamo una corrente, facciamo vivere un’area politica-culturale che superi il correntismo esasperato che aveva paralizzato il partito. E’ un contributo al Pd, non a noi stessi. Qui c’è gente che indossa solo una maglietta, quella del Pd. Il Pd è casa nostra, casa di tutti. Noi vogliamo un partito più grande e più forte e deve essere per forza plurale e aperto”. Lo ha detto Stefano Bonaccini alla convention di Energia popolare.