Pd: Bonaccini, ‘non ho già vinto, Franceschini e Orlando dall’altra parte’

Dicembre 13, 2022

Roma, 13 dic (Adnkronos) – “Franceschini e Orlando sono dall’altra parte, legittimamente. Non c’è mai una partita vinta, non credo ai sondaggi ma alle urne e ai cittadini, non ho vinto alcunché”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Tg1 mattina a proposito della corsa alla guida del Pd.

“Il Congresso sarà occasione di un mescolamento delle vecchie correnti, noi dobbiamo dare un contributo, basta farci chiamare con i cognomi degli altri. Su singole materie può capitare di essere d’accordo una volta con uno o con altri, l’importante è sentirsi una grande famiglia”, ha spiegato il governatore dell’Emilia Romagna.