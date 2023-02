Pd: Bonaccini, ‘non mi sento già la vittoria in tasca’

Febbraio 17, 2023

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Se mi sento di avere già la vittoria in tasca? Assolutamente no: non l’ho mai detto quando ho combattuto altre battaglie, in cui pure ero piazzato bene, e non lo dirò mai. Tanto Meno oggi, che il risultato definitivo non è ancora acquisito! Sarei un matto. Invece, come è noto, sono uno che sta sempre con i piedi per terra. Per ora ho raccolto la maggioranza assoluta tra gli iscritti, il che è un risultato che considero molto bello e molto importante”. Così Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd, parlando del congresso dem in una intervista al settimanale ‘The Post Internazionale – Tpi’.

Sulla possibile doppia convergenza di De Micheli e Cuperlo, Bonaccini aggiunge: “È ovvio che a me farebbe molto piacere. Siamo politicamente compatibili. In passato ho sempre lavorato per tenere unito il partito. Se per loro la mia proposta politica fosse apprezzabile, sarebbe un segnale importante: anche perché, come è noto, io ho sempre avuto amicizia e stima sia nei confronti della De Micheli che di Cuperlo”.