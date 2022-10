Ottobre 22, 2022

Roma, 22 ott (Adnkronos) – Un rientro di Renzi nel Pd? “Hanno fatto un altro partito, mi auguro non per guardare a destra ma per scrivere una storia nuova del centrosinistra nel Paese in cui il Pd sarà baricentro. Non vedo una possibilità di rientrare ma una opportunità per il futuro”. Lo ha detto Stefano Bonaccini alla festa del Foglio.