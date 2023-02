Febbraio 14, 2023

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Questa classe dirigente va cambiata. E’ una cosa naturale. Se io avessi perso in Emilia Romagna, io non avrei potuto avere ruoli di dirigenza. Senza dover mandare via nessuno, io credo serva una nuova stagione con un nuovo gruppo dirigente”. Così Stefano Bonaccini a Tagadà su La7.