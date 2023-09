Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Il tema è provare a andare in piazza non solo con la Cgil. Io penso che il Pd, come ha fatto Elly Schlein, debba anche organizzarle lui le manifestazioni di piazza, come sulla sanità”. Così Stefano Bonaccini a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.